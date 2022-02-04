У Чернівцях відремонтують ще частину вулиці Рівненської: що відомо

У Чернівцях оголосили тендер на капітальний ремонт частини вулиці Рівненської від Героїв Майдану до пологового будинку №2. Планують, що вартість робіт складе майже 9 мільйонів гривень.

Про це йдеться в тендерній документації на сайті Prozorro.

На ділянці мають встелити новий асфальт, облаштувати з'їзди, зробити тротуари та стоянки вздовж "Дому молитви", що на вулиці Героїв Майдану та біля верхнього заїзду в Центральну міську лікарню.

Учасники можуть подаватися на торги до 19 лютого. Обраний підрядник має завершити ремонт до 1 вересня 2022 року.

У пресслужбі департаменту інфраструктури Суспільному повідомили, що гроші на ремонт ділянки є в бюджеті на цей рік.

Що відомо

Вулицю Рівненську в Чернівцях почали ремонтувати влітку 2021 року. Тоді розпочали роботи на ділянці від пологового будинку №2 до вулиці Сторожинецької.

Згідно з тендером, мають розширити та заасфальтувати дорогу, облаштувати тротуари, а також каналізаційні, водопровідні та електричні мережі.

Вартість капітального ремонту складає майже 45 мільйонів гривень. Підрядник, фірма "Євродор", має завершити роботи до 1 липня цього року.

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