Частину мікрорайону Роша в Чернівцях підключать до централізованого водопостачання. Там звели насосну станцію та побудували мережу довжиною в три кілометри. Щоб підключити постачання, жителі мають власним коштом провести труби до будинків.

Про це Суспільному сказав начальник відділу технагляду департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Єпуре.

За його словами, роботи почали п'ять років тому. Їх фінансують з міського бюджету. Загальна вартість — майже п'ять мільйонів гривень. До того місцеві жителі створили товариство й оплатили проєктно-кошторисну документацію.

"Щодо насосної станції — закуплене обладнання. Стосовно мереж — потрібно ще поставити заглушки, засувки, перемички. Якщо вдасться за 2 місяці зробити все, то навесні люди зможуть отримувати воду", — говорить Єпуре.

У коментарі Суспільному місцевий житель Дмитро Семенюк розповів, що до товариства, яке ініціювало роботи, входить 150 людей. Документація обійшлася їм у 160 тисяч гривень. Зараз мешканці користуються криницями.

Будівництво поділили на дві черги. Перша — на етапі завершення. До неї входять вулиці Мармароська, Хрещатинська, Путильська та Романця.

До другої черги входять провулки Мармароський, Романця, Путильський, Будного та вулиці Краєва і Січових Стрільців. Будівництво на цих вулицях уже розпочали.

Першу чергу профінансували з міського бюджету. На будівництво другої черги половину грошей виділили з міського бюджету, ще половину — жителі вулиці.

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