Учні 35 шкіл Черкас 31 січня повернулися до навчання у звичайному режимі. Протягом двох тижнів, у зв’язку з низкою повідомлень про "замінування" навчальних закладів, школярі навчалися дистанційно, розповіла Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

Черкащанин Олександр Джирма привів сина до школи. Вважає, що знання краще отримувати в звичайному режимі:

"Дитині буде цікавіше в школі, ніж вдома перед комп’ютером займатися", – сказав батько.

Мама третьокласниці Лариса Мамадова зауважила, що під час дистанційного навчання їй доводилося поєднувати уроки доньки й свою роботу.

"Дуже складно було налаштовуватися, переходити. В мене робота дозволяла і з дітьми вдома займатися, і працювати, тому що в мене робота в другій половині дня", – розповіла жінка.

Суспільне Черкаси Учні повернулися за парти

Третьокласниця Злата любить навчатися, тому на уроки прийшла з радістю:

"Дуже добре, і мені подобається в школі. З друзями в школі бути", – зауважила школярка.

Із 31 січня працюють за партами першокласники Черкаської спеціалізованої школи № 3. Учениця Анастасія розповіла, що так навчатися їй подобається більше.

"Тут багато в мене друзів, і я люблю уроки", – сказала Анастасія.

Першокласниця Ліза також скучила за школою і спілкуванням.

Суспільне Черкаси Першокласниця Анастасія

Учням початкових класів дистанційно навчатися складно, розповіла вчителька Алла Дзюба. Вона додала, що діти не можуть так засвоїти весь матеріал.

"Ми навіть складні теми переносили, їх не подавали онлайн, тому що знаємо, що не все дітки зрозуміють, те, що я перед екраном їм розповім. А живе навчання ніхто не замінить", – додала учителька.

Учень десятого класу Георгій вважає, що є предмети, які краще сприймаються і дистанційно, а от, наприклад, точні науки краще вивчати в школі очно.

"Гуманітарні предмети на "дистанційці"трохи легше вивчати, а математичні все-таки на "дистанційці" важче. Не так зручно запитати, наприклад, пояснення", – розповів десятикласник.

Під час навчання онлайн школярі втрачають мотивацію, вважає вчителька біології Людмила Довгаль. Тому, за її словами, "дистанційка" має бути як варіант навчання, а не основний спосіб:

"Це погіршує навчальні досягнення, на жаль. Поки що ніхто не придумав нічого кращого, ніж шкільно-урочна система: коли є "живий" контакт, коли ти бачиш очі, коли ти можеш поставити запитання, коли ти можеш отримати підтримку", – зазначила Людмила Довгаль.

Директор школи Валерій Завіновський сподівається, що учням вдасться попрацювати у звичайному форматі якнайдовше.

Суспільне Черкаси Директор школи Валерій Завіновський

"Рівень комунікації, рівень зворотного зв’язку, рівень, коли ти можеш поставити запитання і дуже швидко, динамічно організувати роботу з групою учнів, моделювати сам освітній процес. Він збільшується, коли ти працюєш з аудиторією. Тому звичайної форми навчання ми очікували, ми готові, ми починаємо працювати", – прокоментував директор.

За два тижні навчання онлайн вдалося "пересидіти" і піковий період захворювання на коронавірус, зауважила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, нині ситуація в школах контрольована.

Суспільне Черкаси Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна

"Наразі ситуація щодо захворюваності, яка є в місті Черкаси, дозволяє школам працювати в режимі офлайн. 31 січня в другій половині дня мали повідомлення про "замінування" однієї із шкіл міста Черкаси, але діти були евакуйовані, відповідні служби зробили перевірку, склали відповідний акт безпеки", – розповіла Анастасія Чубіна.

Вона додала, що 1 лютого учні цієї школи повернуться за парти.

За словами Анастасії Чубіної, нині будуть стежити також за епідеміологічною ситуацією в закладах, аби продовжувати звичайний освітній процес.

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