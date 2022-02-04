Тернопільська спортсменка стала дев’ятиразовою чемпіонкою України з боксу

21-річна тернополянка Олеся Крисюк – дев’ятиразова чемпіонка України з боксу. Свою дев’яту золоту медаль дівчина здобула в січні цього року та виборола путівку на чемпіонат Європи. Зараз боксерка готується до змагань і щодня проводить у спортзалі по 4 години.

"Я займалася боротьбою. Отримала травму і мені сказали змінити вид спорту. Я для себе хотіла займатися. Ніяких змагань і зборів. Хотіла потренуватися для себе, а все так закрутилося", – каже Крисюк.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Олеся Крисюк

Олеся Крисюк розповідає про початок кар’єри в боксі. Ним дівчина займається майже 10 років. За цей час виборола 9 золотих медалей на чемпіонатах України та "бронзу" на чемпіонаті Європи. Дівчина каже, попри це досі відчуває хвилювання, коли виходить на ринг:

"Вихід на ринг – це перебороти себе".

Тренується спортсменка щодня. У спортзалі проводить по 4 години. Відпрацьовує техніку "Бій з тінню". Це імітація бою з уявним суперником. Ця вправа розвиває координацію рухів та швидкість.

Олеся Крисюк пригадує свій найважчий бій. Дівчина каже, тоді змагалася з харків’янкою. Під час бою сталася технічна помилка і перемогу зарахували суперниці.

"У 2018 році в Рівному, за крок до чемпіонату Європи і чемпіонату світу, в мене була паніка. Я не могла зрозуміти, як це сталося. Я виконала всі настанови тренера, а тут все обірвалося", – каже Крисюк.

Олеся Крисюк виборола "золото" на чемпіонаті України з боксу цього року. В категорії 81 кілограм вона перемогла суперницю з Чернігова.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Тренує спортсменку Руслан Фірман

Тренує спортсменку Руслан Фірман. Чоловік каже, зараз готує Олесю до чемпіонату Європи, який відбудеться в Хорватії у березні:

"Він дає нам перспективу, до чого ми прагнемо. В дорослому боксі, до тих самих Олімпійських ігор. В майбутньому, щоб виграти ці ігри ми маємо пройти цей етап. Акцентуємо увагу на фізичних якостях".

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