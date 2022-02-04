На Івано-Франківщині засудили лікарку, яка підробила COVID-сертифікат. Жінці призначили 42 500 грн штрафу. Такий вирок 1 лютого 2022 року виніс Рожнятівський районний суд, йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

22 жовтня 2021 року 39-річна лікарка-педіатр комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги" Рожнятівської районної ради внесла в електронний інтернет-ресурс Medics неправдиві дані про те, що пацієнт вакцинувався від коронавірусної хвороби.

Як йдеться у вироку, на підготовчому судовому засіданні лікарка визнала свою вину та повідомила, що "щиро кається та просить затвердити угоду про визнання винуватості".

"Обвинувачена розуміє протиправність своїх дій, сприяла слідству, тому просила призначити покарання, визначене в угоді про визнання винуватості, яку вона уклала добровільно, без будь-якого тиску", — йдеться у вироку.

Суд ухвалив визнати лікарку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 ККУ, та призначити їй штраф у розмірі 42 500 грн.

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