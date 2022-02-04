У студентському гуртожитку Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" сталася пожежа.

В одній з кімнат гуртожитку на вулиці Пушкінській зранку 4 лютого загорілося ліжко, сказала Суспільному речниця ХПІ Олена Розова.

"Евакуювали шістьох людей", — сказала Розова.

За її словами, пожежу загасили близько 9:40. На місці працюють пожежники. Речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко пообіцяв надати подробиці згодом.

Ректор вишу Євген Сокол детальною інформацією теж не володіє: "Їду на місце пожежі".

Що відомо

Від початку року горів гуртожиток Каразінського університету — евакуювали понад 100 людей, травмованих не було. Ще одна пожежа сталася в університеті Каразіна у підсобному приміщенні 13 січня — евакуювали близько 300 людей, без травмованих.

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