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Пожежу в Каразінському університеті загасили: де зайнялося
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Пожежу в Каразінському університеті загасили: де зайнялося

Юлія Давидова Маргарита Дежкіна
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Пожежу в Каразінському університеті загасили: де зайнялося Суспільне Харків

Пожежа в університеті Каразіна сталася у підсобному приміщенні під сценою актової зали на другому поверсі.

Пожежна сигналізація в університеті спрацювала о 12:25, повідомив на місці події начальник Головного управління ДСНС Харківщини Олександр Волобуєв.

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За його словами, гасити пожежу приїхали вісім відділень рятувальників на автоцистернах та двох автодрабинах заввишки 30 та 50 метрів.

"Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. О 13-й годині пожежа була локалізована. Горіли підсобки під сценою актового залу на другому поверсі. Зараз проводиться розбір, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Найближчим часом ліквідуємо. Труднощі — звужений підхід, диму нікуди було діватися", — сказав Волобуєв.

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За словами Волобуєва, травмованих немає. Евакуювали близько 300 людей.

"Варто відзначити роботу персоналу університету, який негайно евакуював всіх людей, які перебували в будівлі", — додав Волобуєв.

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Причину пожежі ще з'ясовують.

Що відомо

  • Після опівдня в університеті почалася евакуація. "На першому поверсі було тотальне задимлення, неможливо було щось побачити навколо себе", — розповів Суспільному студент Михайло Куліуш.

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