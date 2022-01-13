Пожежу в Каразінському університеті загасили: де зайнялося

Пожежа в університеті Каразіна сталася у підсобному приміщенні під сценою актової зали на другому поверсі.

Пожежна сигналізація в університеті спрацювала о 12:25, повідомив на місці події начальник Головного управління ДСНС Харківщини Олександр Волобуєв.

Суспільне Харків

За його словами, гасити пожежу приїхали вісім відділень рятувальників на автоцистернах та двох автодрабинах заввишки 30 та 50 метрів.

"Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. О 13-й годині пожежа була локалізована. Горіли підсобки під сценою актового залу на другому поверсі. Зараз проводиться розбір, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Найближчим часом ліквідуємо. Труднощі — звужений підхід, диму нікуди було діватися", — сказав Волобуєв.

Суспільне Харків

За словами Волобуєва, травмованих немає. Евакуювали близько 300 людей.

"Варто відзначити роботу персоналу університету, який негайно евакуював всіх людей, які перебували в будівлі", — додав Волобуєв.

Суспільне Харків

Причину пожежі ще з'ясовують.

Що відомо