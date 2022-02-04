У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 2073 мешканців області. Таку інформацію в пресслужбі Сумської облдержадміністрації зранку 4 лютого.

1003 нових інфікувань підтвердили у Сумському районі, 260 — в Шосткинському, 347 — в Охтирському районі, 307 — в Конотопському та 156 — в Роменському. 12 людей померли від ускладнень хвороби: по дві людини у Конотопському, Шосткинському та Охтирському районах, одна людина померла у Роменському районі та п'ятеро у Сумському. Одужання підтвердили 906 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 22 080 людей.

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За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 159 056 людей, з яких 3022 людини померли. Одужання підтвердили у 133 954 жителів області.

В області зайняті 45,1% ліжок в лікарнях, відведених для пацієнтів з коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключені 41 людина, з них в Сумах — 29 людей.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 536 людей, загалом вакцинувалися першою дозою в області 444 138 людей. Усього другу дозу отримали 424 886 людей. Бустерну дозу на Сумщині отримали загалом 13 580 людей.

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