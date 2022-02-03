Державна інспекція архітектури та містобудування України видала сертифікат про прийняття в експлуатацію цеху лижної фабрики австрійської компанії "Fischer" в Мукачеві на Закарпатті. Про це повідомляють на сторінці держінспекції у Facebook.

"У цеху зі складським приміщенням загальною площею проводились роботи з реконструкції після того, як у 2020 році на фабриці сталася пожежа. В результаті виконаних робіт відновили цех з дотриманням будівельних норм, стандартів та правил, в тому числі посилили заходи протипожежної безпеки", — йдеться у публікації.

Фото: Державна інспекція архітектури та містобудування України

Головні інспектори будівельного нагляду провели огляд об'єкта загальною площею 21 тисяч кв.м. 2 лютого видали сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

Що відомо:

Фабрика з виробництва спортивного спорядження є однією з найбільших в Європі. Більшість гірських і бігових лиж, представлена на ринку маркою "Fischer", виготовляється саме в Мукачеві.

12 жовтня 2020 року на лижній фабриці сталася пожежа. Рятувальники локалізували вогонь на площі 9 тис. квадратних метрів через майже три години, повністю вогонь загасили через понад шість годин.

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