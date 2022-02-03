У Вінниці визначили п'ять зон, де розмістять платні місця для паркування

У Вінниці визначили зони, де запровадять платне паркування. Розпочнуть з середмістя, йдеться про 10 вулиць у центрі. Це Соборна, Артинова, Оводова та інші. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

Введення платного паркування в майбутньому буде відбуватись поетапно.

Частина з існуючих на сьогодні у місті 9638 паркомісць стануть платними - вони будуть виокремлені як спеціальні майданчики для паркування. Зі спеціальною розміткою, інформаційними щитами та дорожніми знаками.

Тарифи ще не розроблялись, йдеться на сайті міськради.

Загалом, визначили 5 зон, де запровадять платне паркування.

За минулий рік інспектори з паркування виявили майже 33 тисячі правопорушень на загальну суму 16,6 млн грн.

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