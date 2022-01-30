У Вінниці автівка збила пішохода. Аварія сталася увечері 30 січня на вулиці Соборній. Про це Суспільному розповів речник ГУНП області Вадим Кобзар.

За попередньою інформацією, 30-річний водій «Chevrolet» допустив наїзд на 17-річну дівчину, яка йшла по нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілу забрали до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Там, Суспільному повідомили, що стану дівчини нічого не загрожує, в неї забої, без переломів.

Наразі ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

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