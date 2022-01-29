Вранці 29 січня поблизу села Людавка, що на Вінниччині, зіштовхнулись дві вантажівки та легковик. Про це Суспільному розповів речник ГУНП області Вадим Кобзар.

"Вантажівка зіштовхнувся із причепом припаркованого на узбіччі іншого ваговоза. По інерції, причеп занесло на дорогу. Якраз у цей момент проїжджав легковик", - каже Вадим Кобзар.

Пасажирка легкового автомобіля отримала травми, її забрала швидка.

У Жмеринській лікарні, куди доправили жінку, повідомили, що її життю нічого не загрожує, госпіталізувати її не довелося.

Наразі ведеться слідство.

Читайте також