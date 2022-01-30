За минулу добу, 29 січня, на Херсонщині стались дві дорожньо-транспортні пригоди, в який травмувались люди та є загиблий. Рятувальники області деблокували людей з автомобілів.

Про це йдеться на сайті обласної рятувальної служби Херсонської області.

Перша ДТП сталась 29 січня вранці на трасі М-14 біля с. Братське Генічеського району. Як з'ясували нижньосірогозькі рятувальники, у кабіні затисло водія автівки КАМАЗ.

Повідомлення про другу дорожньо-транспортну пригоду надійшло до рятувальників о 13:53. Їм повідомили, що на перехресті вул. Сергієвської та Петра Сагайдачного у Скадовську зіткнулися два автомобілі: Москвич та Крайслер. На місці події загинув водій та травмувалась пасажирка автомобіля Москвич. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували її та загиблого.

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