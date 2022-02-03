Ужгородську дитячу залізницю прийняли сьогодні на баланс міста. За це проголосували 34 депутати на сесії міськради, — розповів міський голова Богдан Андріїв. Йдеться про використання дитячої залізниці без права відчуження у приватну власність.

"У нас є відповідне звернення державного підприємства Укрзалізниці, у них фактично немає можливості утримувати Ужгородську дитячу залізницю. І у них такі об’єкти є ще й інші на території України. Вони їх передають територіальним громадам за місцем знаходження, тому ми прийняли рішення про прийняття на баланс Ужгорода. Десь до 3 млн грн буде вартість утримання цього об’єкта: для утримання інфраструктури, для виплати заробітної плати, тому що там у нас є і школа, яка навчає юних залізничників. Звичайно, вона буде працювати, тому що ми не можемо відмовитися від такого об’єкта, який уже там протягом багатьох років працює у нашому місті", — розповів Богдан Андріїв.

Фото: Суспільне Закарпаття

Чому дитяча залізниця не працювала

У 2020-му році дитяча вузькоколійка призупинила роботу. Укрзалізниця відмовилася її обслуговувати через збитковість. Наказ підписав тодішній виконавчий директор «Львівської залізниці» Роман Черніцький. Відновила свою роботу у 2021-му, однак лише на літні місяці.

"Коли літня практика, ми розташовуємо людей по професіям. Не діяла з початком карантину, були ліквідовані усі заняття, не працювало взагалі нічого. Залишились тільки охоронці на території дитячої залізниці. Увесь колектив звільнили. Усіх наших інструкторів відсторонили", — каже Олександр Данилюк.

Арсеній Біланич мріяв стати машиністом потяга ще в шестирічному віці. Чотири роки тому прийшов до Ужгородської дитячої залізниці, аби навчитися справі залізничника. "Тут колись працювали діти, я побачив це і також хотів піти попробувати попрацювати. Вчили нас про залізницю, як вона побудована, що в ній знаходиться, які вагони, локомотиви, вчили про колію, з чого вона складається", — розповів Арсеній.

Фото: Суспільне Закарпаття

Відвідував гурток юного залізничника в Ужгороді і Сергій Пекар. Нині хлопець навчається у Львові на помічника машиніста. "Я тут провчився два роки. Провів два літа практики. Тут максимально хороші умови, був у кабіні помічником-машиніста, трохи заміняв колегу", — розповів Сергій.

"Є діти, які зацікавлені туди ходити. Наразі там усе відремонтовано: вагони, локомотиви, будівлі, шляхи, електропостачання, зв'язок. Макети зроблені. 3 млн гривень, без урахування поточних ремонтних робіт, буде достатньо", — розповів Суспільному головний інженер підрозділу "Ужгородської дирекції залізничних перевезень" Ігор Вольський.

Що відомо:

З вимогою зберегти дитячу залізницю в Ужгороді вийшли на мітинг у грудні 2020-го року. Батьки учнів гуртків зібрали майже 400 підписів до керівництва Укрзалізниці.

У квітні 2021-го міський голова Богдан Андріїв прокоментував Суспільному, що планують взяти на баланс міста дитячу залізницю. За словами мера, "Укрзалізниця" відмовилася від обслуговування дитячої залізниці через витрати, зокрема й податку на землю. У рік там витрачають майже 1,5 млн гривень.

"Укрзалізниця" відмовилася від обслуговування дитячої залізниці через витрати, зокрема й податку на землю. У рік там витрачають майже 1,5 млн гривень. Ужгородська дитяча залізниця була відкрита у 1947 році у День залізничника. Тупиковий шлях завдовжки 1,1 км простягнувся біля берега річки Уж в центрі міста від колишньої Ужгородської синагоги до східної частини Ужгородського ботанічного саду. Спочатку на залізниці працювали паровоз і два дерев'яні вагони. Трохи пізніше залізниця отримала ще один паровоз, тепловоз ТУ2 і вагони Pafawag.

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