Понад добу без світла прожили мешканці двох гуртожитків на вулиці Комкова 76 б і 76 в у Херсоні. 21 січня люди прийшли до міської ради із вимогою поновити в їх будинках електропостачання.

Дар`я Утяшева говорить, що електрику відключили через борги. Але, за її словами, мешканці обох гуртожитків за послугу сплачують вчасно і нічого постачальнику не винні. Така проблема у них 5-й рік. Каже, на її поверху живуть повністю переселенці, вона сама з Луганська. За її словами, немає тільки платіжки за цей місяць - все інше сплачено, і їм відключили.

Суспільне Херсон

Начальниця управління енергетики, енергоменеджменту і енергоефективності Херсонської міськради Інна Трибух, яка вийшла поспілкуватись із людьми, сказала, що загальний борг 31 херсонського гуртожитка за електроенергію - 1 млн 180 тис грн.

"Проблема в тому, що в гуртожитках не всі мешканці сплачують. Всі сплачують на один рахунок. Практично ЖЕК перераховує кошти з тих коштів, які у нього є. Вони через борги не можуть перерахувати повну суму обленерго. Міська влада готова взяти під контроль і попросити відтермінувати оплату мешканців, коли вони зберуться і оплатять ці кошти", - каже Інна Трибух.

Мешканці гуртожитків за комунальні послуги сплачують ЖЕКу №1 Суворовського району. Його директорка Олена Кабанова, яка наразі на лікарняному, телефоном розповіла, що борги залишаються. Так як, у гуртожитках мешкає багато переселенців та людей із дітьми, вони сплачують за послуги після того, як отримують виплати від держави. За словами директорки, на сьогоднішній день люди погасили заборгованість - 60 тисяч грн, яку сьогодні перерахували підприємству.

Люди у гуртожитках говорять, що без електрики не можуть приготувати їжу, адже тут електричні плити, продукти у холодильниках псуються. Ольга Акілова показує квитанції за оплачену електроенергію і говорить – боргів у неї ніколи не було.

"Це ж не правильно. Не платять – відключайте у них. От я, літня людина, в мене діду 85 років, перехворіли ковідом, були в лікарні. А зараз тут немає де і їсти приготувати", каже Ольга Акілова.

Суспільне Херсон Мешканка гуртожитку Ольга Акілова

У Катерини Запольської 3-річна дитина. За електрику жінка платить. Говорить, донька зараз хворіє, їй потрібне дієтичне харчування. Мешканка гуртожитку розповіла, так як немає електрики, не могла приготувати поїсти, навіть чаю, нічого. А продукти псуються, і ніхто їх вартість не відшкодує.

Начальник відділу з планування та координації міського управління житлово – комунального господарства Дмитро Шалагін говорить, зараз без електропостачання 8 гуртожитків. За січень ЖЕК сплатив 800 тисяч грн. На його думку, є вихід із ситуації, яка склалася.

"Співвласникам гуртожитків необхідно визначитись з іншою формою правління – або створювати ОСББ, або визначити керуючу компанію. Будуть укладені окремі індивідуальні угоди на електропостачання, газо-, водопостачання. Та вони не будуть заручниками боржників по інших гуртожитках", - каже Дмитро Шалагін.

За словами Дмитра Шалагіна, 21 січня ЖЕК уклав угоду на реструктуризацію боргу і на прохання міськради електроенергію дали.