Віцечемпіон світу з ММА серед молоді волинянин Іван Пасич одразу після повернення зі змагань в Абу-Дабі, де здобув "срібло", відновив тренування. Суспільному боєць розповів про шлях до фіналу світової першості.

В рамках чемпіонату 18-річний Іван Пасич провів чотири сутички. У трьох із них спортсмен переміг. Каже: найважчим був перший бій.

"Переліт був важким, акліматизація, були переживання. Одразу після приїзду перший був бій із спортсменом з Бахрейна. Я виграв його технічним нокаутом", – розповідає віцечемпіон. Додає: налаштуватися на перемогу допомогли тренери.

Фото: Іван Пасич Іван Пасич з тренерами та одним із суперників

У другому поєдинку, з французьким бійцем, волинянин переміг за рішенням суддів. У третьому – здобув перемогу завдяки больовому прийому, який застосував на спортсмені з Бахрейна. У четвертому, фінальному поєдинку, Іван Пасич зустрівся з росіянином.

"Йому поступився за рішенням суддів. Не вистачило боротьби", – каже віцечемпіон. З Абу-Дабі він привіз срібну нагороду у ваговій категорії 61.2 кілограма.

Суспільне Волинь Нагорода Івана Пасича

Своїми результатами в чемпіонаті Іван Пасич задоволений. Каже: спортом займається з першого класу. Шість років тому, коли переїхав з Любешівського району у Луцьк, захопився ММА. "До цього займався дзюдо. Спорт в моїй родині люблять всі. Батько тенісом займався, дід – футболом", – розповідає боєць.

Крім тренерів на змаганнях Івана підтримував його колега Вадим Ковальський, який мав два поєдинки, у першому переміг достроково, в другому поступився супернику та вибув зі змагань.

Окрім змагань, Іван Пасич другий рік тренує дітей. Серед його підопічних – спортсмени від 8 до 14 років.

Що відомо

Фінальний поєдинок чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА відбувся 28 січня. Іван Пасич бився з росіянином Асефом Чапуровим.

У складі збірної команди України на чемпіонат світу поїхали 22 спортсмени. Серед них – двоє волинян: Іван Пасич та Вадим Ковальський. Хлопців поїхали підтримати на чемпіонаті світу їхні тренери Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.

Матеріал підготував Роман Мельник.