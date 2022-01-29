На чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА волинянин здобув срібну медаль

Іван Пасич потрапив у фінал чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА, де за першість боровся зі спортсменом з Росії Асефом Чапуровим. Українець посів друге місце та отримав "срібло", - повідомляють у федерації змішаних єдиноборств ММА України.

28 січня закінчився день фінальних поєдинків на чемпіонаті світу зі мішаних єдиноборств ММА серед молоді, що відбувся в Абу-Дабі.

Фото: Андрій Зінчук

Волинянин Іванс Пасич дійшов до фіналу та боровся за золоту медаль та звання чемпіона світу у ваговій категорії 61.2 кг. У фінальному поєдинку він зустрівся з росіянином Асефом Чапуровим.

Іван Пасич не поборов суперника та здобув "срібло" чемпіонату світу.

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