Волинянин Іван Пасич потрапив у фінал чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА, що відбувається в Абу-Дабі, — розповів Суспільному речник національної федерації Віктор Кришталь.

У складі збірної команди України на чемпіонат світу поїхали 22 спортсмени. Серед них – двоє волинян: Іван Пасич та Вадим Ковальський. Хлопців поїхали підтримати на чемпіонаті світу їхні тренери Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.

Фото: Федерація змішаних єдиноборств України

В другий змагальний день 1/8 на чемпіонаті світу представники збірної України брали участь у шістнадцяти поєдинках. Волинянин Іван Пасич у ваговій категорії 61.2 кг серед юніорів переміг спортсмена з Франції Соухіла Арезкі та вийшов у фінал.

Ще один волинянин, Вадим Ковальський у ваговій категорія 65.8 кг серед молоді поступився Максу Хуніннену з Фінляндії.

Фото: Федерація змішаних єдиноборств України

У фінальному поєдинку Іван Пасич боротиметься за золоту медаль із росіянином Асефом Чапуровим.

Що відомо

У листопаді минулого року Іван Пасич став срібним призером чемпіонату світу з панкратіону.

Минулого року на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств волинська командна посіла друге місце.

Навесні минулого року у Луцьку відбувся міжнародний професійний турнір з ММА. Участь у ньому взяли бійці із чотирьох країн.

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