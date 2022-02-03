У Запоріжжі вирішили оновити захисні укриття. В якому стані вони зараз

У Запоріжжі наявні 2246 укриттів різного типу, в яких можливо розмістити 829 тисяч 316 людей, про це розповів заступник начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради Валерій Філіпович. Чи придатні укриття для розміщення людей, чи забезпечені вони всім необхідним – дізнавалися журналісти Суспільного.

Через напругу на кордонах України у Запорізькій міськраді 17 лютого зібрали термінову нараду. За словами першого заступника міського голови Запоріжжя Олександра Власюка, прості та складні укриття мають бути повністю готовими до експлуатації:

"Наше місто відповідно розділене на сім адміністративних територій, райадміністрацій. І велика кількість наших споруд і укриттів зосереджена по наших кварталах жилих, по комунальних закладам, а також по територіях заводів і установ підприємств, які знаходяться в промисловій зоні нашого міста", – сказав Власюк.

2246 укриттів різного типу наявні у Запоріжжі, в них можливо розмістити 829 тисяч 316 осіб. З них 1 950 найпростіших – підвальні приміщення, які розраховані на 650 тисяч осіб.

Для забезпечення безпеки працівників підприємств, перевірено 179 захисних споруд для більш тривалого укриття. З них: 162 сховища та 17 протирадіаційних укриттів. На балансі комунальних підприємств перебуває 31 захисна споруда. Зокрема: 28 сховищ та 3 протирадіаційних укриття.

Кореспонденти Суспільного відвідали три протирадіаційних укриття, а також укриття під житловими будинками, щоб дізнатись, в якому стані вони перебувають зараз.

Два протирадіаційні укриття розташовані при навчальних закладах — Електротехнічному коледжі та академічному ліцеї "Вибір". Ще одне — облаштоване на території комунального підприємства "Водоканал".

Укриття Електротехнічного коледжу Запорізької політехніки за адресою проспект Соборний, 194

Фото: Суспільне Запоріжжя Електротехнічний коледж

Укриття в Олександрівському районі міста створене для захисту від радіоактивної, техногенної та деяких факторів хімічної небезпеки. Тут також можна сховатися у разі воєнної та інших загроз. Про це розповів інженер першої категорії з цивільного захисту “Запорізького електротехнічного фахового коледжу Національного університету "Запорізька політехніка” Валентин Вегинський.

Фото: Суспільне Запоріжжя Валентин Вегинський

За його словами, в укритті є необхідні засоби індивідуального захисту, в основному — протигази, які розраховані для 1350 осіб. Відповідальні особи контролюють у підземному приміщенні вентиляцію, систему електро- та водопостачання, вентиляцію, відсутність вологості та належну температуру (13-15°C).

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Одне тільки недостатньо — площі для забезпечення деяких можливостей. З точки зору проведення додаткової вентиляції, ми застосовуємо систему внутрішню, або відкриваємо двері, які є. При відсутності персоналу проходить додаткова вентиляція з зовнішнім середовищем, повітря, яка є, при необхідності ”, — розповів Валентин Вегинський.

Укриття комунального підприємства "Водоканал" за адресою вулиця Деповська, 72

У Шевченківському районі в разі надзвичайної ситуації в протирадіаційному укритті комунального підприємства "Водоканал" можуть перебувати до 50 осіб.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сховище КП "Водоканал"

Воно розраховане на перебування людей до трьох діб. У разі необхідності тут є можливість увімкнути сирену.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій Климчук

"У нас робоча каналізація, є повністю необхідний комплект: протигази, вода, психрометри, термометри, вогнегасники — тут знаходяться, в цьому приміщені, бо тут тепло. Ми спеціально опломбували, щоб наразі туди ніхто не заходив", — розповів начальник цеху №3 КП "Водоканал" Юрій Климчук.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Укриття в академічному ліцей "Вибір" за адресою вулиця Пархоменка, 18А

Фото: Суспільне Запоріжжя Ліцей "Вибір"

У протирадіаційному укритті у Шевченківському районі є питна та технічна вода, туалет, вентиляція, заряджені ліхтарики, засоби гігієни, та інші необхідні речі для розміщення людей. Про це розказав вчитель з предмета "Захист Вітчизни" Сергій Кузін.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Кузін

“Укриття призначено на випадок радіації, тут можна сховатися. Якщо евакуація далі буде продовжуватися, тут діти захистилися і звідси будуть перевезені в інші місця, які передбачені планами цивільного захисту", — пояснив він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Засоби індивідуального захисту

Але також зазначив, що не вистачає засобів індивідуального захисту, та інших предметів, які можуть бути необхідні при надзвичайних ситуаціях.

Фото: Суспільне Запоріжжя Укриття ліцею "Вибір"

"У нас є півтисячі плащів та протигазів, але вони застарілі. Вони призначені для занять, проте використовувати їх у бойовій обстановці практично неможливо. Потрібно також щоб були якісь прилади, наприклад дозиметр, хоча б індивідуальний. Прилади хімічної розвідки теж не можемо. Хоч би по одному було, ми могли б контролювати, який рівень радіації", — розповів Сергій Кузін.

Фото: Суспільне Запоріжжя Укриття ліцею наразі використовується як тир

За словами заступника начальника управління з питань запобігати надзвичайним ситуаціям запорізької міської ради Валерія Філіповича, перевірки на справність та придатність для розміщення людей у таких укриттях здійснюється раз на рік спільно з органами місцевого самоврядування та відповідальними особами, або керівниками установ та організацій.

Фото: Суспільне Запоріжжя Валерій Філіпович

“Є порушення звичайно, перш за все вентиляційні. Це, якщо державні служби перевіряють, і раз на три роки їх повинні міняти. Але після перевірки державної служби з надзвичайної ситуації відповідальні особи, або керівники, подають ці вентиляційні засоби захисту на перевірку. І вони проходять сертифікацію”, — зазначив він.

Укриття під житловими будинками

Більшість з найпростіших укриттів, за словами Валерія Філіповича, перебувають на балансі ОСББ та комунальних підприємств. Водночас за словами голови правління житлово-будівельного кооперативу №18 "Запоріжсталь" Вікторії Павлюк, подібні укриття не розраховані на тривалий час перебування:

"Ми маємо, не можна сказати укриття, у нас є технічне підпілля. Вони не для того, щоб як укриття використовувати, там низькі стелі. Вони не можуть приймати велику кількість скупчення народу, які можуть сидіти певний час, тому що немає системи вентиляції, немає підготовленої інфраструктури для цього".

Фото: Суспільне Запоріжжя Вкторія Павлюк

" В нашому окремо Хортицькому мікрорайоні, на шостому мікрорайоні знаходяться найближчі — це поряд школа №49 і будинок культури Хортицький", — каже вона.

Голова ОСББ по вулиці Дудикіна, 13 Ольга Реброва показала журналістам Суспільного укриття у підвалі будинку. Каже: розмістити близько 80 мешканців більше, ніж на дві години не вийде:

"Технічне приміщення. Тільки каналізація, вода, тепломережі. Для того, щоб тут розмістити людей – це дуже важко. Немає умов: туалету. Якщо ще дві години люди зможуть просидіти, то більше часу ні", — каже Ольга Реброва.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ольга Реброва

"Стіни, стелі та перекриття не пристосовані для великих навантажень. Товщина стелі 5 сантиметрів, тобто якщо буде руйнування, то підвал стане братською могилою для тих хто буде там знаходитись. В таких будинках зможуть вижити тільки мешканці верхніх поверхів, але не підвал", — пояснює Вадим Демчук, голова ОСББ ДСС "ЕДЕМ".

Фото: Суспільне Запоріжжя Вадим Демчук

Для тривалого перебування громадян у Запоріжжі існує 179 укриттів. Вони розташовані на території промислових підприємств. За словами начальника відділу цивільного захисту населення Володимира Мірошника, під час перевірки виявили відсутність документів на 93 споруди.

"Ці захисні споруди, які в нас проінвентаризовані, 179 захисних споруд. Вони на сьогодні забезпечують укриття найбільшої працюючої зміни промислових підприємств. Протирадіаційні укриття, їх у нас обліковується 17, вони також у нас розташовані та території промислових підприємств і вони тим самим доповнюють і забезпечують укриття найбільшої працюючої зміни", — сказав під час наради у міськраді 17 лютого начальник цеху №3 КП "Водоканал" Юрій Климчук.

Фото: Суспільне Запоріжжя Юрій Климчук

Проконтролювати приведення укриттів у відповідний стан на територіях району міста мають голови районних адміністрацій, — зазначив перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк.

Так, згідно з рішенням комісії ТЕБ НС від 4 лютого, для оновлення цих об'єктів передбачений наступний комплекс заходів:

відремонтувати підвальні приміщення;

розмістити біля вхідних дверей житлових будинків таблички з інформацією про сховища;

нанести фарбою покажчики рухів;

оглянути захисні споруди;

оновити інтерактивну карту з адресами укриттів;

укомплектувати захисні споруди необхідними матеріалами, обладнанням, інструментами та медичними засобами.

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