Голову партії "Голос" Кіру Рудик 3 лютого допитали у Державному бюро розслідувань у справі щодо можливої розтрати понад 1 млн гривень державних коштів керівництвом політсили. Політикиня заявила, що це переслідування через "опозиційну риторику".

"У ході проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Про що було складено відповідний акт. В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливої розтрати грошових коштів керівництвом політичної партії "Голос" в особливо великих розмірах", — заявили у відомстві.

Натомість на думку Рудик, справу відкрили через опозиційну риторику "Голосу".

"Справа дуже дивна. Вона стосується діяльності партії "Голос" на початок 2020 р. Тоді її і закрили, а в кінці 2021 року знову відкрили за інформацією "з відкритих джерел", як каже ДБР. Ми хочемо дізнатись, по-перше, хоча б якісь деталі, бо те, що написано в Єдиному реєстрі, не є підслідністю ДБР. Якщо є питання про використання коштів, то цим мало би займатися НАБУ. По-друге, цю справу закрили в 2020 році, а зараз перевідкрили ДБР. Я не думаю, що це збіг", — заявила депутатка перед допитом, передає пресцентр партії.

По закінченню допиту вона назвала його виставою.

"На наші логічні питання відповідей нема. В чому предмет справи? Чому ґрунтуються на відкритих даних, якщо Голос та НАЗК сперечаються у судовому порядку? Чому саме зараз, хоча справі з НАЗК вже майже два роки? У відповідь — нічого", — написала політикиня у Telegram.

Що відомо

17 грудня 2021 року замість народного депутата Ярослава Железняка фракцію “Голос” очолила Олександра Устінова. Про це повідомив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Железняк з таким рішенням не погодився і пообіцяв позиватися до суду.

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