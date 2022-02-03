Нові тарифи на проїзд у херсонських тролейбусах почнуть діяти раніше.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

3 лютого виконком міської ради вніс зміни до свого рішення про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту. З тексту документу виключили абзац, у якому йдеться про набрання чинності тарифу на проїзд у міських тролейбусах у розмірі 6 грн з 1 липня. Відтепер нові тарифи на проїзд у електротранспорті діятимуть з моменту опублікування рішення.

Що відомо

27 січня 2022 року у Херсоні члени виконкому ухвалили рішення підвищити проїзд у маршрутних автобусах та тролейбусах. Рішення стосовно встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міських маршрутних автобусах набрало чинності з моменту його підписання. Ціна на проїзд у тролейбусах повинна була зрости з 1 липня 2022 року до 6 гривень.

18 серпня 2021 року виконком Херсонської міської ради проголосував за підвищення тарифів на перевезення громадським транспортом. Проїзд у тролейбусі коштуватиме 5 гривень, у маршрутках середньої та вищої категорії - 8, малогабаритні маршрутки перевозитимуть за старою ціною.

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