"Жовте попередження": на Черкащині синоптики прогнозують ожеледицю

На Черкащину 4 та 5 лютого надходитиме арктичне повітря, що призведе до посилення морозів. Також синоптики прогнозують ожеледицю, повідомив Суспільному начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Через ожеледицю в області оголосили "жовтий" рівень небезпечності — перший.

Суспільне: Черкаси

За словами синоптика, через арктичне повітря, що принесуть північні вітри вночі похолоднішає до 6-11º морозу, вдень — очікують 1-6º.

"Температурний фон знизиться та у наступні дві доби (5 та 6 лютого - ред.) буде нижче та в межах звичайного на цей час", — пояснив Віталій Постригань.

За його словами, 5 лютого вдень синоптична ситуація зміниться.

"Атмосферні фронти чергового атлантичного циклону проявлять себе мокрим снігом та подальшим підвищенням температури повітря до денних відлиг", — розповів синоптик.

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