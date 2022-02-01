Метеоролог розповів, чим забруднене повітря в Черкасах

Результати досліджень свідчать, що повітря у Черкасах забруднене діоксидом азоту та формальдегідами. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Дослідження провели фахівці спеціалізованої атестованої лабораторії обласного гідрометеоцентру.

За словами Віталія Постриганя, з 24 по 29 січня 2022 року метеорологи зробили 395 проб атмосферного повітря. Проби відбирались чотири рази на добу у трьох районах м. Черкаси – центр; Дніпровський та Південно-Західний мікрорайони.

Метеоролог зазначив, що у повітрі міста фахівці виявили шкідливі домішки, що перевищують значення гранично допустимих (ГДК) а саме:

завислі речовини – у 1,3 раза у Дніпровському та Південно-Західному мікрорайонах 24 січня:

діоксид азоту – у 1,3 – 1,8 раза – в центрі міста та Дніпровському мікрорайоні;

діоксид азоту – у 1,6 раза – в Південно-західному мікрорайоні 27 січня:

формальдегід – у 1,4 – 1,8 раза – по вулиці Гетьмана Сагайдачного у Дніпровському мікрорайоні.

Більш детальна інформація по концентраціях основних забрудників повітря в цілому по місту приведена в таблиці:

Черкаський обласний гідрометцентр

За словами Віталія Постриганя, у порівнянні з попереднім тижневим періодом рівень забруднення в цілому по місту дещо зменшився:

"Рівень забруднення в цілому по місту дещо зменшився за вмістом у повітрі завислих речовин та концентрацій діоксиду азоту і формальдегіду. Решта контрольних забрудників повітря без суттєвих змін".