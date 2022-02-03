Понад мільйон гривень збирається заплатити Сумська міська рада за утримання підземного переходу на перехресті вулиць Харківської та Героїв Сумщини. Конкурс на ці послуги відбувся сьогодні в електронній системі публічних закупівель Прозоро, в ньому брали участь два підприємства.

Оголошена очікувана вартість робіт складала 1 мільйон 85 тисяч гривень, перемогла пропозиція на суму на 200 гривень менша. Переможець – товариство "Альфа-Ю", яке, згідно з відкритими даними, спеціалізується на охоронній діяльності та обслуговуванні систем безпеки. Раніше це підприємство виграло тендер на охорону цього переходу протягом січня. У 2022 році воно має прибирати та охороняти перехід, обслуговувати електричні мережі й насосне обладнання для відкачування підземних вод. Замовник послуг – департамент інфраструктури Сумської міськради.

Наразі у переході ще тривають ремонтні роботи з встановлення поручнів і підйомників для людей з інвалідністю та дитячих візочків. Як сказав Суспільному директор департаменту інфраструктури міськради Олександр Журба, завершити облаштування підземного переходу планують до кінця березня.

Що відомо

Минулого року на капітальний ремонт підземного переходу біля фонтану «Садко» витратили понад 7 млн грн.