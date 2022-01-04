На капремонт підземного переходу біля фонтану "Садко" в центрі Сум пішло понад 7 млн грн. Користуватись ним почали напередодні Нового року. Втім, до кінця перехід ще не доробили. Додадуть підіймачі та поручні, розповів Суспільному директор міського департаменту інфраструктури Олександр Журба.

Потрапити до підземного переходу можна зі сторони парку Кожедуба та фонтану "Садко". Третій вхід – з боку Харківського мосту поки закритий. У середині ремонт завершили. Крім оновлення підлоги, стелі та освітлення, є тут відеокамери та охоронець.

Поки виконували ремонт і коригували проєкт, змінилися ціни на обладнання, розповів Олександр Журба.

"Тому, згідно з проєктно-кошторисною документацією, яку виграла підрядна організація по тендеру на 5,8 млн грн, зробили коригування. Ті види робіт, які вони не виконували, ми зробили допку на зменшення, а на цю остаточну суму, яка пішла в процесі здорожчання, ми провили по переговорній процедурі дозакупівлю аналогічних видів робіт", - сказав він.

За даними аналітичної системи Дозорро, підприємству Рембудсервіс "Комфорт-П", яке ремонтувало перехід, за виконані роботи сплатили понад 7 млн грн. Об’єкт, за словами Олександра Журби, не закінчений. Тут треба встановити поручні та підіймачі для людей з інвалідністю і дитячих візочків.

"Зараз підрядна організація замовила поручні, вони будуть до кінця лютого зроблені. Якщо погодні умови будуть дозволяти, вже будуть поставлені. І також ліфтове обладнання. Зараз вони ведуть перемовини з виробником", - сказав Журба.

Раніше планували підйомник, який мала обслуговувати окрема людина. Зараз вирішили встановитиось такий ліфт, який працюватиме автоматично. Це вирішили спільно з представниками громадських організацій, у яких є люди з інвалідністю, розповів голова ГО "Рука допомоги" Олег Габ. "Прийшли до такого рішення, що більш зручними для користування будуть такі підйомні механізми. Тому що, крім людей з інвалідністю, є маломобільні групи населення, такі, як мами з візочками", - сказав він.

Завершити облаштування підземного переходу планують до кінця березня, сказав Журба. Зараз готують документи, аби провести тендер на утримання об’єкта. Усього ремонтують підземний перехід з перервами – понад чотири роки.

З директором фірми Рембудсервіс "Комфорт-П" Євгеном Савченком щодо ремонту підземного переходу журналістам Суспільного поспілкуватись не вдалось – у його приймальні сказали, що до 10 січня всі у відпустці.

Що відомо

У 2021 році ремонт підземного переходу в Сумах розпочали у червні.

Востаннє ремонтували перехід чотири роки тому. Тоді на підземку мали витратити 3 млн грн, роботи виконали частково і зупинили

2020 року на підземку передбачали понад 4 млн грн, втім у жовтні гроші зняли на інші потреби.

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