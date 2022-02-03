В обласній бібліотеці імені Івана Котляревського цьогоріч планують оцифрувати близько восьми тисяч книг та газет. Це 16 відсотків від загальної кількості екземплярів, які у закладі хочуть перевести в електронний формат. Про це Суспільному розповіла заступниця голови Полтавської ОДА Катерина Рижеченко. Роблять це, каже, зокрема, щоб зберегти старі екземпляри. Знайти їх можна у вільному доступі.

Двічі на тиждень до обласної бібліотеки імені Котляревського у Полтаві приходить історик Олег Скирда. Тут він опрацьовує матеріали для своїх досліджень.

"Я працюю над матеріалами кінця ХІХ – початку ХХ (століття – ред.) – це як "Губернські відомості", "Єпархіальні відомості", переписи", – каже історик Олег Скирда.

фото: Суспільне Полтава Працівниці займаються оцифруванням видань

Нині деякі матеріали з фондів бібліотеки є в електронному форматі.

"Я буду дома займатися краєзнавчою роботою і мені треба будуть якісь газети, ті самі "Губернські відомості", я зможу зайти в Інтернет, і знайти відповідну газету. Або, якщо я буду у відрядженні по області, наприклад, і мені треба буде якийсь матеріал, я швидко знайду, той матеріал, який мені потрібен, і буду ним користуватися", – додає Олег Скирда.

Книги та газети, які видали понад 70 років тому, оцифровують та завантажують у вільний доступ на сайт бібліотеки. За день в електронний формат переводять близько тисячі сторінок. Роблять це за допомогою спеціального сканера, каже Тетяна Татарко.

"Перед початком роботи сканера, ми фокусуємо камери, для того, щоб було чітке зображення книги. Або розворотом її скануємо, або конкретну сторінку. У процесі роботи під кожну книжку, або під кожну сторінку ми у програмі даній робимо налаштування – десь затемнюємо, десь висвітлюємо", – говорить бібліотекарка Тетяна Татарко.

фото: Суспільне Полтава Оцифрування видань

"Ми маємо унікальний фонд, який потрібно зберегти, який важливий для Полтавщини, багато книг і періодичних видає, нажаль, уже вони є тільки в одному екземплярі", –заступниця директора обласної бібліотеки імені Котляревського розповідає Людмила Власенко.

За словами Людмили Власенко, оцифровують видання у бібліотеці із 2020-го. За цей час відсканували близько одного відсотка від запланованих понад 800 тисяч екземплярів. Цього року в електронний формат планують перевести близько восьми тисяч примірників, сказала Катерина Рижеченко.

фото: Суспільне Полтава Оцифрування видань

"Для того, щоб аналізувати, яка література є популярною, яка користується попитом, скільки разів кожну з книжок (переглядаю – ред.), які відповідно до законодавства кожного року не менше ніж 5% повинні оновлюватися, щоб ми могли забезпечувати бібліотеку саме тими фондами, які користуються попитом", – каже заступниця голови Полтавської ОДА Катерина Рижеченко.

За словами Катерини Рижеченко, на придбання нової техніки для обласної бібліотеки імені Котляревського, за допомогою якої скануватимуть видання, із бюджету регіону планують спрямувати близько пів мільйона гривень. Ще приблизно 300 тисяч гривень знадобиться на програмне забезпечення для оцифровування.