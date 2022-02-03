Луцький художник Олександр Кузнецов представив персональну виставку з 30 картин, де зобразив пейзажі краєвидів області. Роботи митець презентував 3 лютого у культурно-мистецькому центрі "Красне" Палацу культури Луцька.

Як розповів Суспільному художник, за 50 років творчості написав понад тисячу картин. Говорить: у його доробку – пейзажі та натюрморти, а також старовинна архітектура Луцька.

Суспільне Волинь Вигляд на річку Стир і Луцький замок

Зі слів Олександра Кузнецова, на полотні любить зображати природу, натхнення черпає з власних спогадів.

"Часом, як зайдеш у ліс, ці споконвічні дерева побачиш, то вони торкають за душу. Ця картина з моїх спогадів, з моєї уяви. Мені хочеться оту глибину передати", – зазначив митець.

Суспільне Волинь Олександр Кузнєцов із колегами

В альбом для замальовок Олександр Кузнецов занотовує власні емоції, отримані під час прогулянок, аби потім за допомогою фарби та ліній передати їх на полотні.

"Котяться і котяться одна за одною світязькі хвилі. У своїй величі Світязь неповторний. Ось загорівся, заграв його горизонт за озером і піднялось незабаром над обрієм червоне світило", – говорить луцький художник.

Суспільне Волинь

Реалістичні твори Олександра Кузнецова показують красу Луцька та навколишніх сіл, – говорить організаторка виставки та художниця Софія Пасюк. З її слів, колега-художник вміє знайти цікаві ракурси для зображення на полотні.

"Наш залив, наш Стир, вигляд на Старе місто, але він вміє знайти несподівані повороти, ми ніби всі там були, але от з такої точки ми не бачили", – каже Софія Пасюк.

Суспільне Волинь Вигляд на Старе місто

Свої роботи митець виконує у давній малярській техніці "лесування": наносить фарби тонким шаром поверх основного кольору. У результаті колір виходить глибшим, – розповідає архітектор Іван Хом’як.

"У техніці лесування використовує на перші плани мазки. В нього є своя душа: дивишся і робота живе. Захід сонця, колористика, відтінки. Досить цікаві роботи, на контрастах, а є таки ліричні, м’які переходи", – каже Іван Хом’як.

Суспільне Волинь

З картинами Олександра Кузнецова познайомилася ще в дитинстві відвідувачка виставки Мирослава Чайка. Говорить: завжди зачаровувала реалістична передача побаченого художником на полотні.

"Це кусочок пейзажу з Рокинь, ми бачимо і млин, це над ставом, але я чаруюся тим місяцем, передачею неба, хмар, зірок, місяця, тіні від місяця, як спадає місячне сяйво на воду. Я не розумію як людина це може зробити", – зазначила жінка.

Роботи художника Олександра Кузнецова зберігаються у приватних колекціях Європи, Азії та Австралії. У луцькій галереї культурно-мистецького центру "Красне" виставка діятиме впродовж лютого.

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