У Луцьку відкрили виставку іконописиці Тетяни Думан

В обласному центрі Волині у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відкрили виставку творів Тетяни Думан-Скоп "Понад часом: національне". До експозиції представили майже 70 мистецьких робіт – картини із зображенням святих та ангелів.
На відкриття проєкту завітали художник та чоловік мисткині Лев Скоп та кураторка проєкту й мистецтвознавиця Галина Хорунжа.
"Все, що необхідно, скажуть самі твори. Можна багато говорить про художника, але в першу чергу треба говорити про людину", – зазначила Галина Хорунжа під час відкриття, яке транслювали на Facebook-сторінці музею.
Модераторка заходу, керівниця науково-дослідного відділу музею Зоя Навроцька розповіла, що саме ця виставка говорить про глибинну річ – сутність мистецтва.
"Саме мистецтво продовжує духовне життя людини, дозволяє впливати на людство навіть тоді, коли фізично людина вже у вічності. Це прекрасна нагода зануритися в справжнє мистецтво", – додала Зоя Навроцька.
Сакральні твори художниці нині зберігаються в державних збірках і численних приватних колекціях в Україні та світі, зокрема Польщі, Німеччині, Іспанії, Литві.
У Луцьку проєкт "Понад часом: національне" Тетяни Думан-Скоп триватиме до 20 лютого.
Що відомо
- Тетяна Думан-Скоп — українська художниця, мистецтвознавиця, активістка Помаранчевої революції та Революції гідності, волонтерка, організаторка благодійних і мистецьких проєктів, координаторка аукціону "Митці – воїнам".
- Наприкінці літа 2019 року в художниці діагностували рак — гліосаркому головного мозку. 20 жовтня 2020 року львівська іконописиця та волонтерка, дружина іконописця Лева Скопа, померла в лікарні міста Люблін у Польщі.
- У листопаді 2021-го у львівському Палаці мистецтв відкрили виставку живопису, присвячену художниці і волонтерці Тетяні Думан. Для відвідувачів презентували понад 60 мистецьких робіт, зокрема і сакральне мистецтво – картини із зображенням ангелів і святих.