У Луцьку відкрили виставку іконописиці Тетяни Думан

В обласному центрі Волині у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відкрили виставку творів Тетяни Думан-Скоп "Понад часом: національне". До експозиції представили майже 70 мистецьких робіт – картини із зображенням святих та ангелів.

На відкриття проєкту завітали художник та чоловік мисткині Лев Скоп та кураторка проєкту й мистецтвознавиця Галина Хорунжа.

Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

"Все, що необхідно, скажуть самі твори. Можна багато говорить про художника, але в першу чергу треба говорити про людину", – зазначила Галина Хорунжа під час відкриття, яке транслювали на Facebook-сторінці музею.

Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

Модераторка заходу, керівниця науково-дослідного відділу музею Зоя Навроцька розповіла, що саме ця виставка говорить про глибинну річ – сутність мистецтва.

"Саме мистецтво продовжує духовне життя людини, дозволяє впливати на людство навіть тоді, коли фізично людина вже у вічності. Це прекрасна нагода зануритися в справжнє мистецтво", – додала Зоя Навроцька.

Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків

Сакральні твори художниці нині зберігаються в державних збірках і численних приватних колекціях в Україні та світі, зокрема Польщі, Німеччині, Іспанії, Литві.

У Луцьку проєкт "Понад часом: національне" Тетяни Думан-Скоп триватиме до 20 лютого.

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