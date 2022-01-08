logo logo
Художник із Волині пише серію картин про сучасний Горохів
КУЛЬТУРАхудожникиРегіони

Художник із Волині пише серію картин про сучасний Горохів

Лариса Літвицька
·
Художник із Волині пише серію картин про сучасний Горохів Суспільне Волинь

Уродженець міста Горохів, що на Волині, художник Юрій Домовєсов розпочав роботу над серією картин про рідне місто, куди чоловік повернувся з Одеси, де прожив останні 30 років.

Як розповів художник Суспільному, його надихають маленькі вулички Горохова, якими бігав у дитинстві, знайомі краєвиди та цікаві будівлі. Юрій Домовєсов відтворює на полотні сучасну архітектуру міста, а також пише краєвиди Горохівщини зі старих фотографій і листівок.

Художник із Волині пише серію картин про сучасний ГорохівСуспільне Волинь

60-річний чоловік створює картини у своїй майстерні, проте щодня виходить на вулиці міста, аби зробити ескізи.

"Про Горохів мало чого було написано на полотні, то я так стараюсь. Є Горохів, якого вже немає, є старі фотографії і я хочу таку ретроспективу зробити. І свіжі роботи, коли є сонечко, я не можу сидіти вдома, біжу на пленер і знаходжу місця якісь такі", – зазначив волинянин.

Художник із Волині пише серію картин про сучасний ГорохівСуспільне Волинь

Чоловік розповів: його батько був репресований за радянських часів, тому отримати художню освіту у рідному місті не міг. Переїхав до Одеси, де працював у художніх майстернях, вчився у різних митців, захопився дизайном. Каже: у 90-х розробляв етикетки до перших товарів, які почали виготовляти в незалежній Україні, розмальовував будівлі, годинами малював море.

"– в Горохові такий інтерес, що я просто затремтів. В місті, коли працював над етюдом підходять молоді хлопці, кажуть – ви тут давно стоїте, пригощають мене водою солодкою, смаколиками. В Одесі такого не бачив", – розповів Юрій Домовєсов.

Художник із Волині пише серію картин про сучасний ГорохівСуспільне Волинь

У колекції художника Юрія Домовєсова пейзажі, портрети, графіка та дружні шаржі. Також чоловік розписує стіни й творить дизайни, власноруч робить рами для картин і мольберти.

Скільки картин намалював – художник не рахує. Каже: хотів би у майбутньому влаштувати виставку пейзажів рідного міста.

Читайте також: "Ґудзики, гвіздки, гілки: волинська майстриня створює картини з вторинної сировини"
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди