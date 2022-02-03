Чернігів підтримує своїх: на Стрижні провели "малі Олімпійські ігри"

На річці Стрижень у Чернігові провели "малі Олімпійські ігри" 3 лютого. Учасники змагалися за медалі, грали у хокей, керлінг та їздили на лижах.

Нагадаємо, у п`ятницю, 4 лютого, у Пекіні стартують 24 зимові Олімпійські ігри. Чернігівщину представляють три спортсмени: біатлоністи Артем Прима, Артем Тищенко та Ірина Петренко. Щоб підтримати наших спортсменів, і проводять такі змагання.

ФОТО: Чернігівська обласна рада Медалі для учасників "малих Олімпійських ігор"

Медалі між собою розігрували студенти Національного університету “Чернігівській колегіум” та курсанти Державної академії пенітенціарної служби України.

ФОТО: Чернігівська обласна рада Змагання на льоду

Спортивний захід провели на знак підтримки олімпійської збірної України з зимових видів спорту, розповіла перша заступниця голови обласного відділення НОК України Ніна Лемеш.

ФОТО: Чернігівська обласна рада Ніна Лемеш

"Треба не лише на диванах підтримувати наших олімпійців, але і своєю участю. І найголовніше, що на собі відчути, що таке бути олімпійцем. Стати на ковзани, стати на лижі й зробити якісь фізичні вправи", — зазначила Ніна Лемеш.

За її словами, в умовах пандемії спортсмени потребують насамперед моральної підтримки.

"Дуже вболіваю за наших спортсменів. Я розумію наскільки складно, коли щоденно кожний спортсмен здає тест, і щоденно він чекає результати тесту, і не знає, який то буде результат. Ота енергія, позитивна, яку ми будемо посилати нашим спортсменам — вона точно надасть їм підтримки", — сказала Ніна Лемеш.

Деталі у відео:

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