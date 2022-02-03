Чернігівці на Олімпійських Іграх-2022: коли стартують

У п`ятницю, 4 лютого, в китайському Пекіні стартують ХХIV зимові Олімпійські Ігри. Збірна Україна буде представлена 45 спортсменами у 12 дисциплінах.

Серед них троє біатлоністів з Чернігова — Артем Тищенко, Ірина Петренко та Артем Прима. Усі вони братимуть участь у різних гонках протягом 5-19 лютого. В яких саме гонках візьмуть участь чернігівці наразі невідомо, але вже є повний календар змагань з біатлону:

Субота, 5 лютого , 11:00. Змішана естафета.

, 11:00. Змішана естафета. Понеділок, 7 лютого , 11:00. Жінки, індивідуальна гонка (15 км).

, 11:00. Жінки, індивідуальна гонка (15 км). Вівторок, 8 лютого , 10:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км).

, 10:30. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км). П'ятниця, 11 лютого , 11:00. Жінки, спринт (7.5 км).

, 11:00. Жінки, спринт (7.5 км). Субота, 12 лютого , 11:00. Чоловіки, спринт (10 км).

, 11:00. Чоловіки, спринт (10 км). Неділя, 13 лютого , 11:00. Жінки, гонка переслідування (10 км).

, 11:00. Жінки, гонка переслідування (10 км). Неділя, 13 лютого , 12:45. Чоловіки, гонка переслідування (12.5 км).

, 12:45. Чоловіки, гонка переслідування (12.5 км). Вівторок, 15 лютого , 11:00. Чоловіки, естафета (4х7.5 км).

, 11:00. Чоловіки, естафета (4х7.5 км). Середа, 16 лютого , 09:45. Жінки, естафета (4х6 км).

, 09:45. Жінки, естафета (4х6 км). П'ятниця, 18 люто , 11:00. Жінки, масстарт (12.5 км).км).

, 11:00. Жінки, масстарт (12.5 км).км). Субота, 19 лютого, 11:00. Жінки, масстарт (12.5 км)

Де дивитися?

Ексклюзивно транслюватиме Олімпійські ігри-2022 суспільний телеканал "UA: Перший". Також прямі трансляції можна буде переглянути на платформі "Суспільне Спорт".

Триватимуть вони з 6:00 до 17:00 за київським часом. Для перегляду трансляцій онлайн потрібно буде авторизуватися — це вимога Міжнародного олімпійського комітету.