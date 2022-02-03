У Чернівцях затримали чоловіка, коли він передавав протитанкову гранату чоловіку. Затриманий ймовірно продавав зброю та боєприпаси.

Про це на сайті управління нацполіції області.

За інформацією правоохоронців, чоловіку 34, він безробітний. Раніше був засуджений за дрібні крадіжки. Правоохоронці встановили, що чоловік причетний ще до декількох випадків продажу зброї.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею незаконне поводження бойовими припасами. Санкція передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Наразі вирішуються, чи брати чоловіка під варту.

Фото: Управління СБ України в Чернівецькій області

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