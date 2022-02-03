21-річний хлопець, якого підозрюють у замаху на вбивство двох людей у Чернівцях, перебуває під вартою. За нього не можна внести заставу. За версією слідства, він поранив двох людей, які рухались в авто у жовтні минулого року.

Про це йдеться у відповіді нацполіції області на запит Суспільного Буковина.

Підозрюваний з Івано-Франківська, перебуває під вартою без можливості внесення застави з жовтня. Поки триває слідство, мотиви та обставини події не повідомляють, аби не зашкодити розслідуванню.

Хлопця підозрюють у замаху на умисне вбивство двох або більше людей за попередньою змовою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.

Що відомо

14 жовтня 2021 року під час руху стріляли в автомобіль. У машині перебувало двоє людей — 49-річний водій та 63-річна пасажирка. Вони отримали поранення рук.

У приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги Суспільному повідомляли, що в ніч з 13 на 14 жовтня оперували двох людей з вогнепальними пораненнями. Пізніше їх перевели в травматологію.

Чи були водій і пасажирка знайомі з тим, хто вчинив стрілянину, у поліції не повідомляють.

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