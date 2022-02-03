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Поранення людей в авто під час руху. Підозрюваний у замаху в Чернівцях перебуває під вартою
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Поранення людей в авто під час руху. Підозрюваний у замаху в Чернівцях перебуває під вартою

Оксана Чміль Юлія Трач
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Поранення людей в авто під час руху. Підозрюваний у замаху в Чернівцях перебуває під вартою Скло автомобіля, в який стріляли. Фото: Нацполіція

21-річний хлопець, якого підозрюють у замаху на вбивство двох людей у Чернівцях, перебуває під вартою. За нього не можна внести заставу. За версією слідства, він поранив двох людей, які рухались в авто у жовтні минулого року.

Про це йдеться у відповідіСуспільне БуковинаВідповідь на запит Суспільного нацполіції області на запит Суспільного Буковина.

Підозрюваний з Івано-Франківська, перебуває під вартою без можливості внесення застави з жовтня. Поки триває слідство, мотиви та обставини події не повідомляють, аби не зашкодити розслідуванню.

Хлопця підозрюють у замаху на умисне вбивство двох або більше людей за попередньою змовою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.

Що відомо

  • 14 жовтня 2021 року під час руху стріляли в автомобіль. У машині перебувало двоє людей — 49-річний водій та 63-річна пасажирка. Вони отримали поранення рук.
  • У приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги Суспільному повідомляли, що в ніч з 13 на 14 жовтня оперували двох людей з вогнепальними пораненнями. Пізніше їх перевели в травматологію.
  • Чи були водій і пасажирка знайомі з тим, хто вчинив стрілянину, у поліції не повідомляють.

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