21-річний хлопець, якого підозрюють у замаху на вбивство двох людей у Чернівцях, перебуває під вартою. За нього не можна внести заставу. За версією слідства, він поранив двох людей, які рухались в авто у жовтні минулого року.
Про це йдеться у відповідіСуспільне БуковинаВідповідь на запит Суспільного нацполіції області на запит Суспільного Буковина.
Підозрюваний з Івано-Франківська, перебуває під вартою без можливості внесення застави з жовтня. Поки триває слідство, мотиви та обставини події не повідомляють, аби не зашкодити розслідуванню.
Хлопця підозрюють у замаху на умисне вбивство двох або більше людей за попередньою змовою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років, або довічне ув'язнення.
Що відомо
- 14 жовтня 2021 року під час руху стріляли в автомобіль. У машині перебувало двоє людей — 49-річний водій та 63-річна пасажирка. Вони отримали поранення рук.
- У приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги Суспільному повідомляли, що в ніч з 13 на 14 жовтня оперували двох людей з вогнепальними пораненнями. Пізніше їх перевели в травматологію.
- Чи були водій і пасажирка знайомі з тим, хто вчинив стрілянину, у поліції не повідомляють.
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