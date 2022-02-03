За вбивство односельця житель Хмельниччини отримав 8 років ув'язнення

На Хмельниччині до 8 років ув’язнення засудили 46-річного чоловіка, який до смерті побив свого односельця. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Подія сталася 28 листопада 2021 року в смт Смотрич Дунаєвецької громади, де на подвір’ї одного з домогосподарств виявили тіло місцевого жителя з ознаками насильницької смерті. Односельці вказали, що до вчинення злочину може бути причетний господар будинку. Невдовзі патрульні його розшукали і затримали.

Слідчі встановили, що напередодні, а потім і вранці 28 листопада 46-річний господар на ґрунті виниклих неприязних відносин сильно побив 58-річного односельця, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті) Кримінального кодексу України і визначив йому покарання у вигляді 8 років ув’язнення.

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