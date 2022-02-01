Вінницькі волонтери ремонтують три автомобілі для бійців на передову

Три фронтові автівки для бійців ремонтують вінницькі волонтери. Одну вже полагодили і передали перед новим роком. Про це Суспільному розповів Денис Романовський.

Техніку, яку свого часу для захисників передали волонтери, Укроборонпром не ремонтує. Починаючи з 2016 року у Вінниці, каже Денис, утворилася команда майстрів, які відновлюють "практично вбиті автомобілі". Роблять це безкоштовно. Хтось допомагає запчастинами, а хтось, залишаючись після роботи, ремонтує техніку.

Суспільне Вінниця

Олександр Казмерюк у своїй майстерні з 2016 року безкоштовно ремонтує двигуни для фронтових автомобілів. 4,5 роки тому він відмовився брати гроші за роботу першої автівки.

Зараз, каже, завершує відновлювати двигун на позашляховику, який виконував завдання в 4 бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

Суспільне Вінниця

Один із позашляховиків ремонтують вже більше місяця. Найбільша проблема, за словами Дениса Романовського, — відсутність запчастин. Одну із них більше місяця тому замовили в Японії. Купити таку на ходу, каже, коштувало б близько 5 тисяч доларів.

Суспільне Вінниця

“В цій машині – капремонт двигуна, ходової частини і – поварити. На ремонт не витрачаємо гроші. Запчастини можуть і подарувати. А зібрати живими грошима – не реально,” – розповідає Денис Романовський.

Суспільне Вінниця

В іншій майстерні відновлюють електрику в автомобілях. Із Артуром Петровським та його майстрами Денис теж співпрацює з 2016 року. Спільно полагодили понад десяток автівок: від позашляховиків, швидкої допомоги до мікроавтобусів. Так, на лафеті прибув до них із Маріуполя Volkswagen.

Суспільне Вінниця

“Тут так – по дрібницях. Вентилятор постійно крутиться. Стопи не працюють. Погано заводиться. Є що робити,” – розповідає Артур Петровський.

Суспільне Вінниця

У цій автівці, за словами Дениса Романовського, крім електрики, потрібно відремонтуати ходову та рульове управління. Полагоджену передадуть дев’ятому батальйону. У цій майстерні над ремонтом працюють четверо. Роботи виконують безкоштовно.

Суспільне Вінниця

Власник одного з вінницьких ресторанів, Валерій Сіверчук, заохочує тих, хто лагодить автомобілі на передому: готує гостинці. За словами Дениса Романовського, він один з тих, хто останніх півтора року допомагає збирати допомогу, адже й сам був на Сході.

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