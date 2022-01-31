Учні Грижинецької школи, що у Вінницькому районі, розпочали майструвати шпаківні. Роблять це щороку, каже директор закладу та вчитель трудового навчання Юрій Могер. За місяць до прильоту шпаків із теплих країв виготовляють до 200 сотень шпаківень.

Суспільне Вінниця

При школі учнівське лісництво діє вже 12 років. За цей час, каже Юрій Могер, виготовили понад тисячу таких шпаківень. Щороку майструють їх по дві сотні. Частину розвішують у лісі, а частину – на території школи.

Суспільне Вінниця

“Ми спостерігали, що в наших шпаківнях жили навіть білочки. Розгризають дірочку і селяться, білченят приводять”, – каже Юрій Могер.

Дошки для будинків привозять лісівники. Майструють годівниці учні 7-9 класів на уроках трудового навчання.

Суспільне Вінниця

Юрій Могер проводить інструктаж та розповідає, що у цій справі важливо все: від розміру до поверхні дощок. Вони мають бути гладенькими, аби пташенята могли вибратись із шпаківні.

Суспільне Вінниця

Змайстровані шпаківні діти везуть на лісову ділянку. Розвішувати їх допомагає помічник лісничого Гніванського лісництва Олександр Діденко. Каже, така годівниця розрахована на одну сімʼю. А це 5-6 птахів.

Суспільне Вінниця

31 січня почепили чотири шпаківні. Втім це лише початок, каже Юрій Могер. До березня, коли почнуть із півдня повертатися птахи, планують виготовити та розвішати до двох сотень.

Суспільне Вінниця

Дев'ятикласник Валентин Нижник каже, що за два роки зробив 15 шпаківень. Каже, розмір будинків має бути не малий, а також без щілин — щоб вода не протікала.

А ось семикласник Сергій Собчук шпаківню майстрував вперше. Каже, що зробить таку тепер і для домашнього садка.

Читайте також