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"У наших шпаківнях жили навіть білочки". На Вінниччині школярі майструють годівниці для птахів
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"У наших шпаківнях жили навіть білочки". На Вінниччині школярі майструють годівниці для птахів

Ольга Федоренко
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"У наших шпаківнях жили навіть білочки". На Вінниччині школярі майструють годівниці для птахів Годівниці. Фото: Суспільне Вінниця

Учні Грижинецької школи, що у Вінницькому районі, розпочали майструвати шпаківні. Роблять це щороку, каже директор закладу та вчитель трудового навчання Юрій Могер. За місяць до прильоту шпаків із теплих країв виготовляють до 200 сотень шпаківень.

ГодівниціСуспільне Вінниця

При школі учнівське лісництво діє вже 12 років. За цей час, каже Юрій Могер, виготовили понад тисячу таких шпаківень. Щороку майструють їх по дві сотні. Частину розвішують у лісі, а частину – на території школи.

ГодівниціСуспільне Вінниця

“Ми спостерігали, що в наших шпаківнях жили навіть білочки. Розгризають дірочку і селяться, білченят приводять”, – каже Юрій Могер.

Дошки для будинків привозять лісівники. Майструють годівниці учні 7-9 класів на уроках трудового навчання.

ГодівниціСуспільне Вінниця

Юрій Могер проводить інструктаж та розповідає, що у цій справі важливо все: від розміру до поверхні дощок. Вони мають бути гладенькими, аби пташенята могли вибратись із шпаківні.

ГодівниціСуспільне Вінниця

Змайстровані шпаківні діти везуть на лісову ділянку. Розвішувати їх допомагає помічник лісничого Гніванського лісництва Олександр Діденко. Каже, така годівниця розрахована на одну сімʼю. А це 5-6 птахів.

ГодівниціСуспільне Вінниця

31 січня почепили чотири шпаківні. Втім це лише початок, каже Юрій Могер. До березня, коли почнуть із півдня повертатися птахи, планують виготовити та розвішати до двох сотень.

ГодівниціСуспільне Вінниця

Дев'ятикласник Валентин Нижник каже, що за два роки зробив 15 шпаківень. Каже, розмір будинків має бути не малий, а також без щілин — щоб вода не протікала.

А ось семикласник Сергій Собчук шпаківню майстрував вперше. Каже, що зробить таку тепер і для домашнього садка.

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