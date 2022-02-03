Дворічний хлопчик у Луцьку застряг в чавунній батареї. Батько дитини викликав рятувальників, — розповіла Суспільному начальниці відділу обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій.

Подія трапилася 3 лютого вранці.

"Хлопчик заліз у гарячу батарею. Домашні не змогли його самостійно дістати", — каже Ірина Варварук. З її слів, щоб визволити дитину рятувальники не використовували механізоване обладнання та батарею не розрізали, оскільки в ній була гаряча вода, яка могла обпекти дитину.

Фото: управління державної служби надзвизайних ситуацій Волині

"Своїми руками рятувальникам вдалось припідняти батарею та визволити хлопчика", — каже начальниця відділу обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій. Додає: малюк не травмувався. Як дитина застрягла у батареї батько не зміг пояснити.

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