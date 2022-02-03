Забрали гроші дітей. У громаді на Буковині пограбували художню школу

У Сторожинці Чернівецької області невідомі проникли в художню школу й викрали з сейфа гроші, які діти заплатили за навчання в січні. Також вкрали шуруповерт, набір ключів і "болгарку". Випадок трапився у ніч на 3 лютого.

Про це Суспільному сказала директорка школи Світлана Побережник.

За її словами, не знають точної суми, яку вкрали, бо оплату за навчання лише почали приносити й це відбувається поступово.

Невідомі також пошкодили вікно кімнати, де був сейф. Директорка каже, ймовірно, потрапили у школу саме так.

"Ми думали, у нас немає, що красти. Неприємно. Все розкидане", — говорить директорка.

За словами Побережник, школа не має охоронця. Також немає грошей на сигналізацію. Керівниця закладу написала заяву в поліцію.

Читайте також

Поранення людей в авто під час руху. Підозрюваний у замаху в Чернівцях перебуває під вартою

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]