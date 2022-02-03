Віктор Лупійчук 25 років вчив дітей різьбити по дереву й ліпити скульптури. Для цього опанував всі техніки і прийоми. Про те, як вчився цій справі, митець розповів Суспільному.

Батько Віктора Лупійчука – Володимир Лупійчук, український скульптор, заслужений майстер народної творчості України.

"Вплив батька на мене не мистецький, а передусім духовний і моральний. Свого часу він був головою Ради старійшин України. У нього була ідея побудови козацької держави. Я в 90-х роках теж зібрав гурт "Побратим", організував десятки виставок живописців, скульпторів, різьбярів", – розповів чоловік.

Фото: Суспільне Тернопіль "Козаки" Віктора Лупійчука

Троє синів Віктора Лупійчука теж творчі люди.

"Старший син закінчив художню академію, середній має фінансову освіту, але саме різьбою по дереву заробляє собі на життя. Святослав захоплюється фото і створенням фільмів".

Фото:Суспільне Син Святослав Лупійчук

"Я перетворюю фізичні маніфести свого батька в електронні маніфести. Він кристалізує свої роботи в дереві, я кристалізую його роботи в цифровому форматі. Одну з моїх світлин, де тато працює в майстерні, опублікував популярний італійський журнал. Я також зняв документальний фільм про те, як батько організовував виставки", – розповів Святослав Лупійчук.

У Віктора Лупійчука є кілька комплектів шахів. Усі вони тематичні.

"Приміром, шахи "Добро і зло": кожна фігура уособлює якусь позитивну чи негативну характеристику. Злослів'я – це статуетка Язикатої Хвеськи, абсолютне добро – це фігура короля".

фото: Суспільне Тернопіль Комплект шахів Віктора Лупійчука "Добро і зло"

У музеї "Зборівська битва" зберігають роботи і Володимира Лупійчука, і його сина Віктора Лупійчука.

"Знаковою для мене роботою є годинник "Історія України. Кожна година – це якийсь етап у нашому державотворенні: Київська Русь, козаччина, УНР, Майдан. На 12 годині – наше майбутнє".

Фото: Суспільне Тернопіль Статуетка "Годинник" Віктора Лупійчука

У проєкті Суспільного "Мистецтво жити" майстер різьби по дереву Віктор Лупійчук розповів, що творча робота повинна починатися з уявного образу, з думки, з філософії позитивного мислення.

"Мистецтву різьби і ліпки мене вчило саме життя. Чим старшим стаю, тим більше переконуюся: людині для щастя потрібно мало – тішитися кожною миттю".

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