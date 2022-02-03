Віктор Лупійчук 25 років вчив дітей різьбити по дереву й ліпити скульптури. Для цього опанував всі техніки і прийоми. Про те, як вчився цій справі, митець розповів Суспільному.
Батько Віктора Лупійчука – Володимир Лупійчук, український скульптор, заслужений майстер народної творчості України.
"Вплив батька на мене не мистецький, а передусім духовний і моральний. Свого часу він був головою Ради старійшин України. У нього була ідея побудови козацької держави. Я в 90-х роках теж зібрав гурт "Побратим", організував десятки виставок живописців, скульпторів, різьбярів", – розповів чоловік.
Троє синів Віктора Лупійчука теж творчі люди.
"Старший син закінчив художню академію, середній має фінансову освіту, але саме різьбою по дереву заробляє собі на життя. Святослав захоплюється фото і створенням фільмів".
"Я перетворюю фізичні маніфести свого батька в електронні маніфести. Він кристалізує свої роботи в дереві, я кристалізую його роботи в цифровому форматі. Одну з моїх світлин, де тато працює в майстерні, опублікував популярний італійський журнал. Я також зняв документальний фільм про те, як батько організовував виставки", – розповів Святослав Лупійчук.
У Віктора Лупійчука є кілька комплектів шахів. Усі вони тематичні.
"Приміром, шахи "Добро і зло": кожна фігура уособлює якусь позитивну чи негативну характеристику. Злослів'я – це статуетка Язикатої Хвеськи, абсолютне добро – це фігура короля".
У музеї "Зборівська битва" зберігають роботи і Володимира Лупійчука, і його сина Віктора Лупійчука.
"Знаковою для мене роботою є годинник "Історія України. Кожна година – це якийсь етап у нашому державотворенні: Київська Русь, козаччина, УНР, Майдан. На 12 годині – наше майбутнє".
У проєкті Суспільного "Мистецтво жити" майстер різьби по дереву Віктор Лупійчук розповів, що творча робота повинна починатися з уявного образу, з думки, з філософії позитивного мислення.
"Мистецтву різьби і ліпки мене вчило саме життя. Чим старшим стаю, тим більше переконуюся: людині для щастя потрібно мало – тішитися кожною миттю".
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