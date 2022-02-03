19 підроблених COVID-сертифікатів виявили поліцейські під час рейду другого лютого. Фальшиві документи правоохоронці виявили у працівників двох шкіл та одного дитсадка, — повідомила Суспільному речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан.

За словами речниці, підроблені сертифікати про вакцинацію від COVID-19 поліцейські вилучили та відправили на дослідження експерту.

Фото: Нацполіція на Закарпатті

За використання підроблених документів працівникам освітніх закладів може загрожувати штраф до 850 грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років (ч.4 ст.358 ККУ).

"У ході слідства співробітники поліції встановлюватимуть місце придбання та виготовлення фальшивих документів", — повідомила речниця.

Що відомо:

Наприкінці січня 2022 року поліцейські виявили підроблені COVID-сертифікати в 11 освітян, які працювали у школах Лопухівської та Руськомокрянської шкіл Усть-Чорнянської територіальної громади у Тячівському районі.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram