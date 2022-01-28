У працівників Лопухівської та Руськомокрянської шкіл Усть-Чорнянської територіальної громади у Тячівському районі виявили підроблені сертифікати про вакцинацію. Підроблені документи виявили поліцейські, під час рейдової перевірки, — повідомила телефоном Суспільному речниця Нацполіції на Закарпатті Ганна Дан.

За її словами, документи з ознаками підробки працівники школи показали поліцейським під час перевірки.

"COVID-сертифікати десяти працівників школи мали явні ознаки підробки. Йдеться про виникнення помилки при зчитуванні сертифікатних QR-кодів у дев’яти жінок віком від 24 до 65 років та 41-річного чоловіка", — розповіла Ганна Дан.

Ще один підроблений сертифікат поліцейські виявили у працівника котельні Руськомокрянської школи. Фальшиві сертифікати поліцейські вилучили та передали на експертизу.

На відео, оприлюдненому на сайті поліції на Закарпатті, одна з працівниць школи розповіла, що придбала сертифікат у жовтні 2021 року за 2000 грн.

За використання підроблених документів передбачено штраф до 850 грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Начальник відділу освіти Усть-чорнянської територіальної громади повідомив телефоном Суспільному, що подальші дії, щодо працівників будуть приймати після офіційного заключення. Він також зазначив, що поліція мала у розпорядженні всі сертифікати освітян про вакцинацію від COVID-19.

"Вони вже всі були на перевірці. Поліцейські перевіряли у базі всіх і виявили ось цих 11 людей", — повідомив Олег Руснак.

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