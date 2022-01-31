На Хмельниччині у результаті ДТП загорілися дві вантажівки. Одна людина загинула

На Хмельниччині в автопригоді зіткнулися два вантажних автомобілі. Внаслідок зіткнення двох вантажівок виникла пожежа. Один з водіїв загинув.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.
Автопригода сталася 31 січня о 08:58 поблизу села Бокиївка Хмельницького району.
"За викликом було направлено надзвичайників. На місці автопригоди вони оперативно ліквідували займання автівок. У результаті автопригоди загинув водій однієї вантажівки", - повідомили надзвичайники.
Фото: ГУ ДСНС у Хмельницькій області
Наразі причини й обставини події з’ясовують правоохоронці.
Фото: ГУ ДСНС у Хмельницькій області
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