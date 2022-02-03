У Чернігівському районі пожежа забрала життя літнього чоловіка

В селі Буди Іванівської громади вранці 2 лютого сталася пожежа житлового будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 77-річного господаря оселі. Про це Суспільному повідомила речниця ГУ ДСНС в області Світлана Максименко.

З її слів, вогнеборців викликав голова сільради. Дідусь був самотній та його будинок також був розташований окремо від інших — поряд ніхто не жив.

Вогонь знищив покрівлю, перекриття, пошкодив стіни.

Причина пожежі наразі встановлюється.

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