logo logo
У Чернігівському районі пожежа забрала життя літнього чоловіка
ДСНСПОЖЕЖАСМЕРТЬРегіони

У Чернігівському районі пожежа забрала життя літнього чоловіка

Юлія Суржикова
·
У Чернігівському районі пожежа забрала життя літнього чоловіка ФОТО: Управління ДСНС України в Чернігівській області

В селі Буди Іванівської громади вранці 2 лютого сталася пожежа житлового будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло 77-річного господаря оселі. Про це Суспільному повідомила речниця ГУ ДСНС в області Світлана Максименко.

З її слів, вогнеборців викликав голова сільради. Дідусь був самотній та його будинок також був розташований окремо від інших — поряд ніхто не жив.

Вогонь знищив покрівлю, перекриття, пошкодив стіни.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Читайте також:

Бабуся спала, діти намагалися вийти: подробиці пожежі на Чернігівщині, яка забрала життя 4 людей

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди