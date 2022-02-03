1284 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

2 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1284 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 39 620 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 2 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 113 більше, ніж днем раніше.

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 155 700 людей. Одужали за увесь час 141 002 людей, а летальних випадків — 3976 (дев'ять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 10 722 жителі регіону.

Що відомо: