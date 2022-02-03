На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 600 людей

2 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 653 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 315.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 620 людей:
- Pfizer-BioNTech – 460 людей,
- CoronaVac – 84,
- Moderna – 66,
- AstraZeneca – 10,
Другою дозою імунізували 759 людей:
- Pfizer-BioNTech – 620 людей,
- Moderna – 77,
- CoronaVac – 61,
- AstraZeneca – 1,
Бустерною дозою імунізували 274 людей:
- Pfizer-BioNTech –235 людей,
- Moderna – 39.
Станом на 1 лютого в області першою дозою щепили 295 128 людей, що складає 32,80% населення області. Другою дозою імунізували 281 012 людей. Додатковою – 81, бустерною – 6 030.
Що відомо
- Загалом в області виявили 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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