На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 600 людей

2 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 653 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 315.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 620 людей:

Pfizer-BioNTech – 460 людей,

CoronaVac – 84,

Moderna – 66,

AstraZeneca – 10,

Другою дозою імунізували 759 людей:

Pfizer-BioNTech – 620 людей,

Moderna – 77,

CoronaVac – 61,

AstraZeneca – 1,

Бустерною дозою імунізували 274 людей:

Pfizer-BioNTech –235 людей,

Moderna – 39.

Станом на 1 лютого в області першою дозою щепили 295 128 людей, що складає 32,80% населення області. Другою дозою імунізували 281 012 людей. Додатковою – 81, бустерною – 6 030.

Що відомо

Загалом в області виявили 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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