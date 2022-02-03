В УЗ прокоментували зіткнення потяга і вантажівки на Рівненщині. Є затримки

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів сполученням "Київ – Івано-Франківськ" та "Київ – Рахів". Це пов'язано з ДТП, що сталась на Рівненщині у місті Дубно, там вантажівка зіткнулась із пасажирським потягом.

Через ДТП, що сталась близько першої ночі 3 лютого між поїздом "Київ – Івано-Франківськ" та вантажівкою, довелося замінювати локомотив. Відтак, поїзд №43 "Київ – Івано-Франківськ" затримується на понад п'ять годин, – повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"За даними правоохоронних органів, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося", – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Там додали: через ДТП затримується у дорозі на майже 30 хвилин поїзд №95/96 Київ — Рахів. Про додаткові затримки транспорту інформуватимуть окремо.

Машиніста поїзда та водія вантажівки госпіталізували. На місці працює поліція.

Що відомо

Зіткнення сталось близько першої ночі 3 лютого. На вулиці Мостовій вантажівка, водій якої намагався перетнути переїзд, потрапила під пасажирський потяг.

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