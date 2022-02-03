На Рівненщині у місті Дубно сталось зіткнення вантажівки та потяга. Інцидент трапився уночі, відомо про нього стало із соцмереж. У ДСНС Суспільному інформацію підтвердили.

Зі слів речника Державної служби з надзвичайних ситуацій області Дмитра Мельника, зіткнення сталось близько першої ночі 3 лютого. На вулиці Мостовій вантажівка, водій якої намагався перетнути переїзд, потрапила під пасажирський потяг.

Фото: ДСНС

“Це був потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ. Внаслідок ДТП 28-річний машиніст локомотива, це житель Київської області, отримав травми різного ступеня та у важкому стані госпіталізований в Дубенську лікарню”, – повідомив Мельник.

Фото: ДСНС

Рятувальники надавали допомогу аби звільнити травмованого машиніста із локомотива. Що ж до вантажівки, то із фото видно, що удар припав на причіп. Інформації про інших травмованих у інциденті наразі немає.

Фото: ДСНС

Доповнено

09:30

На сайті Укрзалізниці розмістили інформацію про те, що водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирських поїзд. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

"Машиніста поїзда та водія вантажівки госпіталізовано. Поїзду № 43 Київ — Івано-Франківськ було замінено локомотив та відправлено за маршрутом, орієнтовний час затримки — понад 5 годин. Крім того, через зазначене ДТП затримується у дорозі на майже 30 хвилин поїзд №95/96 Київ — Рахів. У разі затримки інших пасажирських поїздів Укрзалізниця інформуватиме додатково", – зазначено в повідомленні.

Інформація доповнюється...

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