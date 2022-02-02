ОПЕК вирішила збільшити видобуток нафти майже на півмільйона барелів

Організація країн-експортерів нафти вирішила збільшити видобуток нафти на 400 тисяч барелів за добу у березні 2022 року. Відповідне рішення опубліковане пресслужбою організації за результати 25-ї зустрічі міністрів ОПЕК.

"Затвердити план коригування видобутку та механізм щомісячного коригування видобутку та рішення збільшити щомісячний загальний видобуток на 0,4 млн барелів на добу у березні 2022 року відповідно до графіка", – ідеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалено на тлі семирічного рекорду ціни одного бареля нафти, що спровоковане ескалацією ситуації біля кордонів України.

Учасники зустрічі підтвердили план коригування щомісячного видобутку нафти, затверджений на 19-й нараді ОПЕК+. Сторони підкреслили важливість дотримання повної відповідності механізму компенсації, використовуючи продовження його періоду до кінця червня 2022 року.

Що відомо

Ціни на нафту отримають найбільший річний приріст з 2009 року через відновлення світової економіки після піку пандемії. Попри зростання кількості інфікованих у всьому світі ціни на нафту марки Brent до кінця 2022 року зросте на 53%, а на нафту WTI — на 57%.

Світові ціни на нафту зросли 50–60% у 2021 році через різке відновлення попиту на паливо, близького до допандемічного. Водночас найбільше виробники нафти (країни ОПЕК+) протягом року скорочували видобуток, аби збільшити попит.

Ціни на нафту на світових ринках у п’ятницю, 26 листопада, впали більш ніж на 5% і досягли свого двомісячного мінімуму. Нафта марки Brent впала на 4,9%, до 78,15 доларів за барель. Нафта WTI подешевшала на 6,1% до 73,56 долара.

Ціна нафти WTI з поставкою у травні 2021 року на Нью-Йоркській біржі вперше в історії стала негативною й опустилася до мінус 37 доларів за барель. Це означало, що виробники змушені платити покупцям, аби ті забирали нафту.

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