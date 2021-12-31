Ціни на нафту отримають найбільший річний приріст з 2009 року через відновлення світової економіки після піку пандемії. Попри зростання кількості інфікованих у всьому світі ціни на нафту марки Brent до кінця 2022 року зросте на 53%, а на нафту WTI — на 57%, пише Reuters з посиланням на прогноз економістів.

"У нас були Delta та Omicron, а також постійні локдауни та обмеження на поїздки, але попит на нафту залишався відносно стійким. Це можна пояснити ефектом застосування стимулів, що підтримують попит, і обмежують пропозицію", — зазначив головний економіст австралійської брокерської фірми CommSec Крейґ Джеймс.

Попри те, що ціни на нафту припинили своє зростання 24 грудня через погіршення епідситуації у низці великих країн, що спровоковане розповсюдження більше заразного варіанту коронавірусу "Омікрон" — ціни на нафту до кінця року злетять удвічі — це стане найвищим показником для двох марок із 2009 року, коли ціни збільшилися на понад 70%.

Відзначається, ф'ючерси на нафту досягли піку у 2021 році у жовтні: ціна на нафту Brent сягнула 86,70 долара за барель, найвищий показник з 2018 року, а на нафту WTI – 85,41 долара за барель, що є найвищим показником з 2014 року.

Очікується, що наступного року через збільшення попиту на авіаційне паливо світові ціни на нафту продовжать зростати.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Світові ціни на нафту зросли 50–60% у 2021 році через різке відновлення попиту на паливо, близького до допандемічного. Водночас найбільше виробники нафти (країни ОПЕК+) протягом року скорочували видобуток, аби збільшити попит.

Ціни на нафту на світових ринках у п’ятницю, 26 листопада, впали більш ніж на 5% і досягли свого двомісячного мінімуму. Нафта марки Brent впала на 4,9%, до 78,15 доларів за барель. Нафта WTI подешевшала на 6,1% до 73,56 долара.

Ціна нафти WTI з поставкою у травні 2021 року на Нью-Йоркській біржі вперше в історії стала негативною й опустилася до мінус 37 доларів за барель. Це означало, що виробники змушені платити покупцям, аби ті забирали нафту.

Читайте також

Вакцина від малярії, ліки від COVID-19 та перший політ в атмосфері Марса. 5 наукових досягнень року

Другий рік пандемії коронавірусу. Як світ боровся з COVID-19 у 2021-му

Що відбувалося у спорті в 2021 році. Хронологія ключових подій за рік

Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!