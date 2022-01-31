Вінничанка стала срібною призеркою Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Дві срібні медалі на Кубку світу з лижних перегонів отримала вінничанка Ірина Буй, яка виступає у класі стоячи. Про це дівчина повідомила у себе на фейсбук-сторінці.
Змагання проходять у місті Естерсунд (Швеція).
Перше "срібло" Ірина завоювала у лижних перегонах(спринт).
Друга срібна нагорода у біатлоні(спринт).
Ці змагання є завершальним змагальним етапом підготовки перед Зимовими Паралімпійськими іграми Пекін 2022, які відбудуться з 4 по 13 березня.
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