Вінничанка стала срібною призеркою Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Дві срібні медалі на Кубку світу з лижних перегонів отримала вінничанка Ірина Буй, яка виступає у класі стоячи. Про це дівчина повідомила у себе на фейсбук-сторінці.

Змагання проходять у місті Естерсунд (Швеція).

Перше "срібло" Ірина завоювала у лижних перегонах(спринт).

Друга срібна нагорода у біатлоні(спринт).

Ці змагання є завершальним змагальним етапом підготовки перед Зимовими Паралімпійськими іграми Пекін 2022, які відбудуться з 4 по 13 березня.

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